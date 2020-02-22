Son dakika: Abdullah Gül'den 'Gezi olayları' açıklaması! 'Çok büyük bir ayıp'

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karar Gazetesi'ne verdiği röportajda Gezi olaylarıyla ilgişi kısmın çarpıtıldığını açıkladı. Gül mesajında "Karar Gazetesi'ne verdiğim mülakatta gezi olayları ile ilgili kısmın kasıtlı olarak çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum. Söyleşinin ilgili kısmını kamuoyunun vicdanına aynen sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Karar Gazetesi'ne verdiğim mülakatta gezi olayları ile ilgili kısmın kasıtlı olarak çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum. Söyleşinin ilgili kısmını kamuoyunun vicdanına aynen sunuyorum. pic.twitter.com/bdup6FObiC — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) February 22, 2020

BAKAN SOYLU, ABDULLAH GÜL'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size." demişti.



