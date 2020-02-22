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  4. Son dakika: Abdullah Gül'den 'Gezi olayları' açıklaması! 'Çok büyük bir ayıp'

Son dakika: Abdullah Gül'den 'Gezi olayları' açıklaması! 'Çok büyük bir ayıp'

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2020 18:48 | Son Güncelleme

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir gazeteye verdiği röportajda Gezi Parkı olaylarıyla ilgili "Büyük gurur duyuyorum" sözleri nedeniyle tepki çekmişti. Gül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Karar Gazetesi'ne verdiğim mülakatta gezi olayları ile ilgili kısmın kasıtlı olarak çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum. Söyleşinin ilgili kısmını kamuoyunun vicdanına aynen sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Abdullah Gül'den 'Gezi olayları' açıklaması! 'Çok büyük bir ayıp'

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karar Gazetesi'ne verdiği röportajda Gezi olaylarıyla ilgişi kısmın çarpıtıldığını açıkladı. Gül mesajında "Karar Gazetesi'ne verdiğim mülakatta gezi olayları ile ilgili kısmın kasıtlı olarak çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum. Söyleşinin ilgili kısmını kamuoyunun vicdanına aynen sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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BAKAN SOYLU, ABDULLAH GÜL'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size." demişti.


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Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gezi parkı Gezi olayları

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