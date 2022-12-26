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  4. SON DAKİKA | Acı haberi Bakan Akar duyurdu: Hüseyin Korkmaz şehit oldu

SON DAKİKA | Acı haberi Bakan Akar duyurdu: Hüseyin Korkmaz şehit oldu

26.12.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kahreden şehit haberini duyurdu. Bakan Akar yaptığı açıklamada "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Acı haberi Bakan Akar duyurdu: Hüseyin Korkmaz şehit oldu

Son dakika: Şehit haberi Türkiye'nin yüreğini yaktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar acı haberi "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit olmuştur" ifadeleriyle duyurdu.

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