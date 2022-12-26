SON DAKİKA | Acı haberi Bakan Akar duyurdu: Hüseyin Korkmaz şehit oldu

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kahreden şehit haberini duyurdu. Bakan Akar yaptığı açıklamada "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.
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