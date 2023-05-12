Son dakika | Adana'da 3 dakika arayla iki deprem! Çevre illerde de hissedildi, AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden olan Adana'da bugün 3 dakika arayla büyüklüğü 4 üzerinde 2 deprem meydana geldi.

İLK DEPREM 4.5

AFAD Saimbeyli merkez üslü depremin ilk 11.33'te 4.5 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu. Deprem 7 km derinlikte meydana geldi.

3 DAKİKA SONRA BİR DAHA SALLANDI!

Saat 11.36'da ise bir de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremlerin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

AFAD BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Depremlerin ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sezer, "Adana ilimiz Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.5 ve 4.3 büyüklüğündeki artçı depremler sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" açıklamasında bulundu.

