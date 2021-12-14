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  4. Son Dakika: Adana'da sokak ortasında dehşet! 5 yerinden bıçaklandı

Son Dakika: Adana'da sokak ortasında dehşet! 5 yerinden bıçaklandı

14.12.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Adana'da 52 yaşındaki Ali. Ö. sokak ortasında 5 yerinden bıçaklandı. Gece saatlerinde meydana gelen olay sonrası Ali Ö.'nün yardımına vatandaşlar koştu. Hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki talihsiz adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son Dakika: Adana'da sokak ortasında dehşet! 5 yerinden bıçaklandı

Adana'daki dehşete düşüren olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan kavga ve bağırma seslerini duyup dışarıya çıkan vatandaşlar, bir kişinin yaralı halde yerde yattığını, bir kişinin ise karanlıkta kaçarak gözden kaybolduğunu fark edince durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi.

5 BIÇAK DARBESİYLE YAKALANDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin Ali Ö. olduğu öğrenilen kişinin sırt, kalça ve bacak kısımlarında 5 bıçak darbesi alarak yaralandığını belirledi. Ali Ö., ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

adasa

Tedavisi devam eden Ali Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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