HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Adana'da zincirleme trafik kazası... 9 araç birbirine girdi: 7 ölü, 7 yaralı!

SON DAKİKA | Adana'da zincirleme trafik kazası... 9 araç birbirine girdi: 7 ölü, 7 yaralı!

11.05.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Adana'nın Pozantı ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Öte yandan Adana-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Adana'da zincirleme trafik kazası... 9 araç birbirine girdi: 7 ölü, 7 yaralı!

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 4 otomobil, 2 polis aracı, 2 kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikametinde, seyir halindeki tır belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yangın yerine yaklaşık 50 metre mesafede meydana gelen ve henüz sebebi öğrenilemeyen kazaya 2 kamyonet, tır, 4 otomobil ve 2 polis aracı karıştı.

Kazaya öncelikle bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi.

y1

7 ÖLÜ, 7 YARALI

Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Otoyolun Ankara istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Öte yandan Vali Süleyman Elban, Kaymakam Fatih Karamahmut ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 ayın ardından lazer gösterisiyle geri döndü20 ayın ardından lazer gösterisiyle geri döndü
İnce ile ilgili iddialara sert yanıt: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla...İnce ile ilgili iddialara sert yanıt: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla...
YSK, İçişleri Bakanlığı'nın GAMER kararını yasakladıYSK, İçişleri Bakanlığı'nın GAMER kararını yasakladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Pozantı

En Çok Okunan Haberler

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Sinan Oğan kararını açıkladı!

Sinan Oğan kararını açıkladı!

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştı

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştı

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!

Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!

İnce'nin kararından sonra gözler ondaydı! TİP'ten açıklama geldi

İnce'nin kararından sonra gözler ondaydı! TİP'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

İnce’nin adaylıktan çekilmesi dünya basınında çok konuşuldu

İnce’nin adaylıktan çekilmesi dünya basınında çok konuşuldu

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.