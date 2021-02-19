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Son Dakika: Adana merkezli 11 ilde 'usulsüz reçete' operasyonu! Sağlık şebekesi çökertildi

19.02.2021 07:58 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Adana merkezli 11 ilde 'usulsüz reçete' operasyonu! Sağlık şebekesi çökertildi

Son Dakika haberine göre; Adana merkezli 11 ilde usulsüz reçete ile 12 milyon 523 bin TL vurgun yapan sağlık şebekesine operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 46 kişiden çoğu gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan "Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarına yönelik olarak yapılan çalışmada, usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin edildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği, kanser hastalarının tedavisi için kullanılması gereken ilaçların hastalar için kullanılmayıp Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak gibi ülkelere satılmaya çalışıldığı, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi.

TOPLAM DEĞERİ 12 MİLYON 523 BİN 111 TL

22 ara yakalamada ele geçirilen 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam değerinin 12 milyon 523 bin 111 TL olduğu tespit edildi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 1 müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 9 eczacı, 13 eczane ile ilaç firması çalışanı ve 15 diğer şahıs olmak üzere toplam 46 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Zanlılar Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

(İHA)

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