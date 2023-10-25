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  4. Son dakika | Adliye önünde bıçaklı kavga: Cinayet davasından sonra taraflar birbirine girdi! Yaralılar var

Son dakika | Adliye önünde bıçaklı kavga: Cinayet davasından sonra taraflar birbirine girdi! Yaralılar var

25.10.2023 16:11 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İstanbul'da Bakırköy Adliyesi önünde kan döküldü. Cinayet davası duruşmasında tartışan iki grubun adliye önündeki kavgasında bıçakla ve taşla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi: Alınan bilgiye göre, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde, sanık Necibe Yolcu'nun Büyükçekmece'deki evlerinde 26 Şubat'ta çıkan tartışma sonucu eşi Yılmaz Yolcu'yu bıçakla öldürmesine ilişkin davanın duruşmasında taraflar arasında tartışma çıktı.

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2 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın sürmesi üzerine mahkeme başkanı tarafları duruşmanın yapıldığı salondan çıkardı. Dışarıda da devam eden sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi ise taşla yaralandı.

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Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken diğer zanlıların yakalanması çalışma başlatıldı.

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Duruşmanın ardından taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Polis ekipleri, tarafları ayırarak adliyeden çıkarttı. (AA-DHA)

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