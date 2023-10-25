Son dakika | Adliye önünde bıçaklı kavga: Cinayet davasından sonra taraflar birbirine girdi! Yaralılar var

Son dakika haberi: Alınan bilgiye göre, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde, sanık Necibe Yolcu'nun Büyükçekmece'deki evlerinde 26 Şubat'ta çıkan tartışma sonucu eşi Yılmaz Yolcu'yu bıçakla öldürmesine ilişkin davanın duruşmasında taraflar arasında tartışma çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın sürmesi üzerine mahkeme başkanı tarafları duruşmanın yapıldığı salondan çıkardı. Dışarıda da devam eden sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi ise taşla yaralandı.



Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken diğer zanlıların yakalanması çalışma başlatıldı.



Duruşmanın ardından taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Polis ekipleri, tarafları ayırarak adliyeden çıkarttı. (AA-DHA)









