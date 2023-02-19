SON DAKİKA | AFAD'dan deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklama! 'Artçılar devam edecek, uzak durun' diyerek uyardı

Son dakika: 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki son durumu aktaran AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Tatar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı. 4-5 arası 436, 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı oluyor. Artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecek. Hasarlı binalardan uzak durulmalı.
7.7 büyüklüğündeki depremin şiddeti 12'dir. 7.6'lık ikinci depremin şiddeti de 10 şiddetine karşılık gelmektedir. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 5 ayrı kolunun kırıldığını biliyoruz. Bu kırılan segmentlerin yanı sıra Malatya Doğanşehir'de 25 kilometrelik hat boyunca kırılmalar meydana geldiğini biliyoruz. Sahada ölçülen en yüksek yer değiştirme miktarı 3 metre. Yer kabuğu yüzeyde yaklaşık 7.3 metre yer değiştirmeye maruz kalıyor. 30 katrilyon jul enerji açığa çıkmış durumda.
Gökyüzünde şimşek çakmasına benzer yoğun bir ışık kütlesinin oluştuğunu görürsünüz, bunlar son derece olağandır.
Ayrıntılar geliyor....