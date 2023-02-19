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SON DAKİKA | AFAD'dan deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklama! 'Artçılar devam edecek, uzak durun' diyerek uyardı

19.02.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından son durumu açıklayan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, artçı sayısının 6 bini geçtiğini belirtti. Artçıların bölgede bir süre daha devam edebileceğini belirten Tatar, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

SON DAKİKA | AFAD'dan deprem bölgesindeki son durumla ilgili açıklama! 'Artçılar devam edecek, uzak durun' diyerek uyardı

Son dakika: 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki son durumu aktaran AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.

"HER 3-4 DAKİKADA BİR ARTÇI SARSINTI OLUYOR"

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

  • Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı. 4-5 arası 436, 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı oluyor. Artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecek. Hasarlı binalardan uzak durulmalı.

  • 11 ilin dışında bu depremin ikinci halkanın etkisindeki illerde de belirli ölçüde hasar yaptığını biliyoruz.

""30 KATRİLYON JUL ENERJİ AÇIĞA ÇIKTI"

  • 7.7 büyüklüğündeki depremin şiddeti 12'dir. 7.6'lık ikinci depremin şiddeti de 10 şiddetine karşılık gelmektedir. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 5 ayrı kolunun kırıldığını biliyoruz. Bu kırılan segmentlerin yanı sıra Malatya Doğanşehir'de 25 kilometrelik hat boyunca kırılmalar meydana geldiğini biliyoruz. Sahada ölçülen en yüksek yer değiştirme miktarı 3 metre. Yer kabuğu yüzeyde yaklaşık 7.3 metre yer değiştirmeye maruz kalıyor. 30 katrilyon jul enerji açığa çıkmış durumda.

  • Gökyüzünde şimşek çakmasına benzer yoğun bir ışık kütlesinin oluştuğunu görürsünüz, bunlar son derece olağandır.

  • Beklenenin daha altında bir heyelan ve kaya düşmesi gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor....

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