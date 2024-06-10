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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
10.06.2024 19:14
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Son dakika haberi: AFAD, Ankara'nın Bala ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.04'te merkez üssü Ankara'nın Bala ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 14.98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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