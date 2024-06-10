Son dakika: AFAD duyurdu: Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.04'te merkez üssü Ankara'nın Bala ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 14.98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.







