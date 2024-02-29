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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Antalya Kaş açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Antalya Kaş açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
29.02.2024 22:46
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Son dakika haberi: AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Antalya Kaş açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.27'de merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 20 kilometre derinliğinde oluştu.


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