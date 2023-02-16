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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı sayısı 36 bin 187 oldu

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı sayısı 36 bin 187 oldu

16.02.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Son verilere göre, depremlerde yaralananların sayısı ise 108 bin 68 olarak belirlendi. Bölgeden diğer illere tahliye edilen afetzede sayısı da 216 bin 347 olarak açıklandı.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı sayısı 36 bin 187 oldu

Son dakika haberine göre AFAD, 10 ile etkileyen depremlerde son can kaybı ve yaralı sayısını açıkladı. AFAD'ın açıklamasında, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36 bin 187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" ifadeleri kullanıldı.

AFAD açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36.187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 108.068 vatandaşımız ise yaralanmıştır (enkazdan sağ kurtulanlar, depremden etkilenenler ve deprem kaynaklı yaralanmalarla hastaneye başvuranlar). 216.347 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir. "

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