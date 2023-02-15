Milyonlarca kişi akın etti kilitlendi: AFAD açıkladı! Evinizin yakınından geçen fay hattı... Herkes Türkiye deprem tehlike haritasını merak ediyordu

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye... Türkiye, bu 10 ilin yaşadığı deprem felaketinin acısını yaşıyor. Bir yandan da farklı şehirlerdeki vatandaşlar da beklenen depremler konusunda endişe duyuyor. Özellikle bu noktada Türkiye deprem tehlike haritası araştırılmaya başlanmıştı. Herkes evinin yakınından geçen aktif fay hattını öğrenmek isterken AFAD'dan konuyla alakalı açıklama geldi. Milyonlarca kişinin haritaya adeta akın etmesiyle sistem kilitlendi. İşte İstanbul, Bursa, Tekirdağ, İzmir ve diğer tüm illerde vatandaşların merak ettiği Türkiye deprem tehlike haritası ile ilgili tüm ayrıntılar...
AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, yaptığı açıklamada "Türkiye deprem tehlike haritasına çok yoğun bir ilgi var, vatandaşlar haliyle evlerinin yakınından aktif fayın geçip geçmediğini kontrol etmek istiyorlar." dedi.
Tatar açıklamasının devamında "Bu depremin acılarını sardıktan sonra dirençli yapılar oluşturmalıyız. Bu en büyük hedefimiz olmalı." dedi.
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deprem.afad.gov.tr sitesinden görüntülemek için tıklayınız
afad.gov.tr sitesi üzerinden deprem haritaları için tıklayınız