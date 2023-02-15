Milyonlarca kişi akın etti kilitlendi: AFAD açıkladı! Evinizin yakınından geçen fay hattı... Herkes Türkiye deprem tehlike haritasını merak ediyordu

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye... Türkiye, bu 10 ilin yaşadığı deprem felaketinin acısını yaşıyor. Bir yandan da farklı şehirlerdeki vatandaşlar da beklenen depremler konusunda endişe duyuyor. Özellikle bu noktada Türkiye deprem tehlike haritası araştırılmaya başlanmıştı. Herkes evinin yakınından geçen aktif fay hattını öğrenmek isterken AFAD'dan konuyla alakalı açıklama geldi. Milyonlarca kişinin haritaya adeta akın etmesiyle sistem kilitlendi. İşte İstanbul, Bursa, Tekirdağ, İzmir ve diğer tüm illerde vatandaşların merak ettiği Türkiye deprem tehlike haritası ile ilgili tüm ayrıntılar...

"ÇOK YOĞUN BİR İLGİ VAR"

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, yaptığı açıklamada "Türkiye deprem tehlike haritasına çok yoğun bir ilgi var, vatandaşlar haliyle evlerinin yakınından aktif fayın geçip geçmediğini kontrol etmek istiyorlar." dedi.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ OLMALI"

Tatar açıklamasının devamında "Bu depremin acılarını sardıktan sonra dirençli yapılar oluşturmalıyız. Bu en büyük hedefimiz olmalı." dedi.

İŞTE TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI

e-devlet sistemi için tıklayınız

deprem.afad.gov.tr sitesinden görüntülemek için tıklayınız

afad.gov.tr sitesi üzerinden deprem haritaları için tıklayınız