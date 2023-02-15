HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milyonlarca kişi akın etti kilitlendi: AFAD açıkladı! Evinizin yakınından geçen fay hattı... Herkes Türkiye deprem tehlike haritasını merak ediyordu

Milyonlarca kişi akın etti kilitlendi: AFAD açıkladı! Evinizin yakınından geçen fay hattı... Herkes Türkiye deprem tehlike haritasını merak ediyordu

15.02.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük yıkımlara, can kayıplarına yol açan depremlerin ardından deprem tehlike haritası araştırılmaya başlandı. 10 il dışındaki şehirlerde yaşayan vatandaşlar da Türkiye deprem tehlike haritası üzerinden evlerinin altından aktif fayın geçip geçmediğini kontrol etmek istiyordu. Milyonlarca kişinin akın etmesiyle sistem kilitlendi. Konuyla ilgili AFAD'dan açıklama geldi. AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, haritaya yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Milyonlarca kişi akın etti kilitlendi: AFAD açıkladı! Evinizin yakınından geçen fay hattı... Herkes Türkiye deprem tehlike haritasını merak ediyordu

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye... Türkiye, bu 10 ilin yaşadığı deprem felaketinin acısını yaşıyor. Bir yandan da farklı şehirlerdeki vatandaşlar da beklenen depremler konusunda endişe duyuyor. Özellikle bu noktada Türkiye deprem tehlike haritası araştırılmaya başlanmıştı. Herkes evinin yakınından geçen aktif fay hattını öğrenmek isterken AFAD'dan konuyla alakalı açıklama geldi. Milyonlarca kişinin haritaya adeta akın etmesiyle sistem kilitlendi. İşte İstanbul, Bursa, Tekirdağ, İzmir ve diğer tüm illerde vatandaşların merak ettiği Türkiye deprem tehlike haritası ile ilgili tüm ayrıntılar...

1 (8)

"ÇOK YOĞUN BİR İLGİ VAR"

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, yaptığı açıklamada "Türkiye deprem tehlike haritasına çok yoğun bir ilgi var, vatandaşlar haliyle evlerinin yakınından aktif fayın geçip geçmediğini kontrol etmek istiyorlar." dedi.

2 (3)

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ OLMALI"

Tatar açıklamasının devamında "Bu depremin acılarını sardıktan sonra dirençli yapılar oluşturmalıyız. Bu en büyük hedefimiz olmalı." dedi.

image-b592cc237f473

image-9ced40a1b1844

İŞTE TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI

e-devlet sistemi için tıklayınız
deprem.afad.gov.tr sitesinden görüntülemek için tıklayınız
afad.gov.tr sitesi üzerinden deprem haritaları için tıklayınız

"7,3 metreye kadar ulaştı" diyerek uyardı: 2000 yıllık... "7,3 metreye kadar ulaştı" diyerek uyardı: 2000 yıllık...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da depremzedelere sağlık taramasıHatay'da depremzedelere sağlık taraması
Gören dönüp bir daha bakıyor! Yeni detaylar...Gören dönüp bir daha bakıyor! Yeni detaylar...
Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'
Anahtar Kelimeler:
deprem Bursa Hatay İstanbul İzmir Kahramanmaraş afad deprem haritası türkiye deprem haritası

En Çok Okunan Haberler

Enkaz altından 'son videom' diye kaydetti, büyük dikkat çekti

Enkaz altından 'son videom' diye kaydetti, büyük dikkat çekti

Doğa Rutkay deprem uzmanı Naci Görür’e isyan etti! "Ama artık yeter"

Doğa Rutkay deprem uzmanı Naci Görür’e isyan etti! "Ama artık yeter"

Kaskodaki ‘deprem teminatı’ detayı!

Kaskodaki ‘deprem teminatı’ detayı!

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Savaş, o müteahhitle ilgili konuştu: Düzgün bir insan, tanışıyoruz

Savaş, o müteahhitle ilgili konuştu: Düzgün bir insan, tanışıyoruz

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.