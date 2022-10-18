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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem! Valilikten açıklama geldi

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem! Valilikten açıklama geldi

18.10.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD verilerine göre, saat 06.31'de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem! Valilikten açıklama geldi

Son dakika deprem haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.31'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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ELAZIĞ VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Deprem sonrası açıklama yapan Elazığ Valiliği, olumsuz herhangi bir ihbarın bulunmadığını ve tarama çalışmalarımın devam ettiğini bildirdi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Sivrice ilçesi Doğanbağı köyünde 18/10/2022 tarihinde saat 06:31’de 3.9 (ML) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

İHA

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