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  4. Son dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen deprem!

Son dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen deprem!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.03.2024 09:27
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Son dakika: AFAD, Yalova Merkez'de 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. 09.21'de meydana gelen deprem, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi.

Son dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen deprem!

Son dakika: İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, sosyal medya hesabından depremin merkez üssünü Yalova olarak açıkladı.

MERKEZ ÜSSÜ: YALOVA

AFAD tarafından depremin derinliği 9.71 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü Yalova'nın 2.42 kilometre açıkları olarak açıklanırken şiddeti, 3.5 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
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