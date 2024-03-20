Son dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen deprem!

Son dakika: İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, sosyal medya hesabından depremin merkez üssünü Yalova olarak açıkladı.

MERKEZ ÜSSÜ: YALOVA

AFAD tarafından depremin derinliği 9.71 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü Yalova'nın 2.42 kilometre açıkları olarak açıklanırken şiddeti, 3.5 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.



