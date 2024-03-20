Son dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen deprem!

Son dakika: İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, sosyal medya hesabından depremin merkez üssünü Yalova olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)
Tarih:2024-03-20
Saat:09:21:01 TSİ
Enlem:40.67556 N
Boylam:29.24111 E
Derinlik:9.71 km
Detay:https://t.co/UX2jlD5TJ2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD tarafından depremin derinliği 9.71 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssü Yalova'nın 2.42 kilometre açıkları olarak açıklanırken şiddeti, 3.5 olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.