SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! AFAD'ın 5.3 olarak açıkladığı deprem Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.48'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Osmaniye, Elazığ, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de hissedildiği bildirildi.

KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTILAR

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.



VALİ YAZICI: 1 METRUK BİNADA YIKIM OLDU

Malatya Valisi Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."

"BU SEFERKİ ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası CNN TÜRK'te canlı yayına katıldı. Başkan Çınar, " Yeşilyurt'un merkezine 10 km uzaklıkta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçılar olmuştu ama bu seferki çok şiddetliydi. Bir panik havası var insanlarını evlerini boşalttılar. Bize ve belediyemize ulaşan bir ihbar şu anlık yok. Şu an için olumsuzluk görünmüyor. Ekiplerimiz teyakkuz halinde, AFAD ve itfaiyeyle koordinasyonlu bir şekilde ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜRKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da depremin ardından yaptığı ilk açıklamada "Bize intikal eden olumsuz bir şey yok. Çok şiddetli bir sarsıntı oldu. İnşallah bir şey çıkmaz. Dün de 4.3 olmuştu, bugün de 5.3 oldu. Bizim hissettiğimiz şiddet çok daha yüksekti. Ekiplerimiz şu anda sahada. Bize intikal eden olumsuz bir şey olmadığını söyleyebilirim. Şu ana kadar Yeşilyurt'tan kötü bir haber gelmedi. Biz de milletvekillerimizle birlikte sahadayız." dedi.



