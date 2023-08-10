HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! AFAD'ın 5.3 olarak açıkladığı deprem Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi

SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! AFAD'ın 5.3 olarak açıkladığı deprem Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi

10.08.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep ile çevre illerden de yoğun şekilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da depremin ardından açıklamalar yaptı. Vali Yazıcı, Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım olduğunu söyledi.

SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! AFAD'ın 5.3 olarak açıkladığı deprem Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.48'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Osmaniye, Elazığ, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de hissedildiği bildirildi.

vas

KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTILAR

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

AA-20230810-31892183-31892180-MALATYADA_53_BUYUKLUGUNDE_DEPREM

Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.
AA-20230810-31892211-31892208-MALATYADA_53_BUYUKLUGUNDE_DEPREM

VALİ YAZICI: 1 METRUK BİNADA YIKIM OLDU

Malatya Valisi Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:
"Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."

"BU SEFERKİ ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası CNN TÜRK'te canlı yayına katıldı. Başkan Çınar, " Yeşilyurt'un merkezine 10 km uzaklıkta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçılar olmuştu ama bu seferki çok şiddetliydi. Bir panik havası var insanlarını evlerini boşalttılar. Bize ve belediyemize ulaşan bir ihbar şu anlık yok. Şu an için olumsuzluk görünmüyor. Ekiplerimiz teyakkuz halinde, AFAD ve itfaiyeyle koordinasyonlu bir şekilde ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜRKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da depremin ardından yaptığı ilk açıklamada "Bize intikal eden olumsuz bir şey yok. Çok şiddetli bir sarsıntı oldu. İnşallah bir şey çıkmaz. Dün de 4.3 olmuştu, bugün de 5.3 oldu. Bizim hissettiğimiz şiddet çok daha yüksekti. Ekiplerimiz şu anda sahada. Bize intikal eden olumsuz bir şey olmadığını söyleyebilirim. Şu ana kadar Yeşilyurt'tan kötü bir haber gelmedi. Biz de milletvekillerimizle birlikte sahadayız." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Av tüfeğiyle dehşet saçtı! 70 yaşında seri katil olduAv tüfeğiyle dehşet saçtı! 70 yaşında seri katil oldu
ECOWAS'tan Nijer hamlesi! 'Hazır olun' çağrısı yaptılarECOWAS'tan Nijer hamlesi! 'Hazır olun' çağrısı yaptılar
Naci Görür'den dikkat çeken uyarı! O şehirleri işaret etti: Hareketlilik olabilirNaci Görür'den dikkat çeken uyarı! O şehirleri işaret etti: Hareketlilik olabilir
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.