Son dakika: AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.04'te merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.







