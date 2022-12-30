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Son dakika: AFAD duyurdu! Muğla açıklarında deprem meydana geldi

30.12.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Girit Adası'nda 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.59 kilometre olduğu bilgisi verildi.

Son dakika: AFAD duyurdu! Muğla açıklarında deprem meydana geldi

Son dakia | AFAD, Muğla açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Girit Adası olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Sarsıntının derinliğinin ise 6.59 kilometre olduğu bilgisi verildi.


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