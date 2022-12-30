Son dakika: AFAD duyurdu! Muğla açıklarında deprem meydana geldi

Son dakia | AFAD, Muğla açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Girit Adası olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Sarsıntının derinliğinin ise 6.59 kilometre olduğu bilgisi verildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2022
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [189.46 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-12-30
Saat:16:19:36 TSİ
Enlem:35.279 N
Boylam:26.273 E
Derinlik:6.59 km
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