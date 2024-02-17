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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Muğla ve Malatya'da peş peşe iki ayrı deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Muğla ve Malatya'da peş peşe iki ayrı deprem

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
17.02.2024 22:09 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3.6 büyüklüğünde, Malatya'nın Darende ilçesinde ise 3.8 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Muğla ve Malatya'da peş peşe iki ayrı deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.47'de Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 28 kilometre derinliğinde yaşandı.

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MALATYA'DA DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre yaklaşık 10 dakika sonra ise 21.57'de Malatya'nın Darende ilçesinde de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerine 11.9 kilometre derinliğinde yaşandı.


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