SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Sabah saatlerinde peş peşe depremler: Datça, Hatay, Malatya...

Son dakika deprem haberi: Art arda depremler... Büyüklükleri 3.9 ve 4.3!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ilk olarak sabah saat 05.18'de Akdeniz'de Muğla Datça'nın 224.61 km açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.94 km olarak kaydedildi.

Ardından saat 07.15'de yine Akdeniz'de Hatay Samandağ'ın 04.82 km açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.

Son olarak saat 07.56'da Malatya Pütürge'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 7.04 km olarak kaydedildi. Deprem, Malatya ve ilçelerinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.





