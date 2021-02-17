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Son Dakika: AFAD duyurdu! Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

17.02.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: AFAD duyurdu! Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre, Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pülümür ilçesinde saat 13.02'de ve 9,74 kilometre derinlikte 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD ve Kandilli'nin son depremler duyurusunda yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan bir deprem meydan geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyururken Kandilli Rasathanesi ise 4.2 olarak kayıtlara geçti.

Saat 13:02'de kaydedilen deprem, yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilerek, "Tunceli-Pülümür İlçemizde, bugün saat 13.02'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir" denildi.

DHA

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