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  4. Son dakika: Ağrı'da düzenlenen roketli saldırıda yaralanan Özgür Kavastan şehit oldu

Son dakika: Ağrı'da düzenlenen roketli saldırıda yaralanan Özgür Kavastan şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 17:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ağrı Doğubayazıt'ta Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca dün düzenlenen roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.

Son dakika: Ağrı'da düzenlenen roketli saldırıda yaralanan Özgür Kavastan şehit oldu

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki TIR parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca dün düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak helikopterle getirildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 29 yaşındaki Özgür Kavastan, yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece saldırıda şehit olan gümrük personeli sayısı 2'ye yükseldi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Dün Ağrı İli Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı araca yapılan saldırı sonrası ağır yaralı olarak ilimize getirilen gümrük memurlarından 1991 Mersin Mut doğumlu Özgür Kavastan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN PEKCAN: ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Dün Gürbulak'ta gerçekleşen hain saldırı esnasında ağır yaralanan mesai arkadaşımız Özgür Kavastan'ı Ağrı'da tedavi gördüğü hastanede kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Şehidimizin ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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Ağrı roketli saldırı şehit özgür kavastan

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