Son dakika | AK Parti'den dikkat çeken Mehmet Tevfik Göksu kararı: Görevi devretti! İBB adayları arasında adı geçiyordu

Son dakika haberi: Son seçimleri uzun süre sonra CHP'nin gerisinde kalarak ikinci sırada tamamlayan AK Parti'de önemli bir karar alındı. Mehmet Tevfik Göksu 5 yıldır sürdürdüğü AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini Zeynel Abidin Okul'a devretti.

İBB ADAYLARI ARASINDA ADI GEÇİYORDU

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde İBB başkanlığı için kimi aday göstereceği merak edilirken Fahrettin Koca, Adil Karaismailoğlu, Ali Yerlikaya gibi isimlerin yanı sıra adı en çok geçenlerden biri de Mehmet Tevfik Göksu'ydu.

KURUM AÇIKLANDIKTAN SONRAKİ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Göksu, Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımla da dikkat çekmişti. O paylaşımda Göksu "Sevin İstanbul çoğu gitti azı kaldı. Gerçek belediyeciliğe tekrar kavuşmana az kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

SON SEÇİMDE KAZANDI

Mehmet Tevfik Göksu, son seçimde de CHP'li rakibini geride bırakarak 2009'dan bu yana sürdürdüğü Esenler Belediye Başkanı görevini bir dönem daha yürütmeye hak kazandı. Göksu Esenler'de oyların yüzde 50,46'sını almayı başardı.

GÖREV DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

Mehmet Tevfik Göksu'nun bugün itibarıyla AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. Göksu'nun yerine İBB Meclis Birinci Başkan Vekili görevini yürüten Zeynel Abidin Okul getirildi. Göksu, İBB Meclis üyesi görevine devam ediyor.

Göksu'nun görevini tamamladığını Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer sosyal medya hesabından duyurdu.

ZEYNEL ABİDİN OKUL KİMDİR?

Zeynel Abidin Okul 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Okul, inşaat ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmasında yönetim kurulu başkanı olarak görev yürütüyor. Okul, 2014'te AK Parti'nin Beşiktaş Belediye başkan adayı olmuş ancak seçilememişti.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





