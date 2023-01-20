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  4. Son dakika: AK Parti'den 'seçim tarihi' açıklaması! "Kararı Cumhurbaşkanı verecek" diyerek 2 günü işaret etti

Son dakika: AK Parti'den 'seçim tarihi' açıklaması! "Kararı Cumhurbaşkanı verecek" diyerek 2 günü işaret etti

20.01.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Merakla beklenen seçim tarihi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle netleşti. Kararın resmileşmesi beklenirken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 14 Mayıs'ı "büyük ihtimalle" diyerek doğruladı. Turan ayrıca seçim kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceğini ifade ederken kararın açıklanabileceği 2 günü de duyurdu.

Son dakika: AK Parti'den 'seçim tarihi' açıklaması! "Kararı Cumhurbaşkanı verecek" diyerek 2 günü işaret etti

Son dakika haberi: Türkiye'de seçim atmosferi yoğunlaştı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Canlı yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olamayacağına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaparken seçim gündemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"KARAR 9-10 MART TARİHLERİNDE AÇIKLANABİLİR"

Bülent Turan, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında seçim gündemindeki öne çıkan başlıklara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Turan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Seçim büyük ihtimalle 14 Mayıs'ta yapılacak. Muhalefet Meclis'ten geçmesinin önünü kapatıyor. Seçim kararını Cumhurbaşkanı verecek. Karar 9-10 Mart tarihlerinde açıklanabilir.

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"'ERDOĞAN ADAY OLAMAZ' DİYEN HUKUK CAHİLİDİR"

  • (Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışmaları) Bu dönemin 2. defa adaylık olacağını ifade etmek isterim. 'Aday olamaz' diyen hukuk cahilidir.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLSA ŞİMDİYE KADAR AÇIKLARDI"

  • (6'lı masanın adayı) Kılıçdaroğlu aday olsaydı şimdiye kadar açıklardı. Açıklayamamış olması masadaki krizi gösteriyor. Cesareti olsa şimdiye kadar aday olurdu. Bu saatten sonra ikna edip aday olabilir mi, bilmiyorum.

  • Biz Davutoğlu'nun konuşmasından zevk alıyoruz. Oyu küçük, egosu büyük bir isimle karşı karşıyayız. Keşke akademide kalsaydı. Dünkü tabloyu üzülerek gördük.
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Bülent Turan Recep Tayyip Erdoğan

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