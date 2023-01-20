Son dakika: AK Parti'den 'seçim tarihi' açıklaması! "Kararı Cumhurbaşkanı verecek" diyerek 2 günü işaret etti

Son dakika haberi: Türkiye'de seçim atmosferi yoğunlaştı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Canlı yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olamayacağına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaparken seçim gündemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Bülent Turan, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında seçim gündemindeki öne çıkan başlıklara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Turan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
(6'lı masanın adayı) Kılıçdaroğlu aday olsaydı şimdiye kadar açıklardı. Açıklayamamış olması masadaki krizi gösteriyor. Cesareti olsa şimdiye kadar aday olurdu. Bu saatten sonra ikna edip aday olabilir mi, bilmiyorum.