İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu! Cumhur İttifakına çağrılan YRP anketlerdeki oy oranını duyurdu

AK Parti'nin Cumhur İttifakı'na davetine YRP'nin yanıtı merak edilirken YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal'ın 6284 sayılı kanun olarak da bilinen Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a ilişkin açıklamaları gündem oldu. YRP'den daha önce yapılan açıklamada ittifak kurmak için 6284'ün kalkması şartı sunulmuştu. AK Parti'nin 30 maddenin hiçbirine 'hayır' demediğini söyleyen Aydal, yaptırdıkları ankete göre yüzde 8-9 civarında oy oranına sahip olduklarını açıkladı.

"İSTANBUL'DA OY ORANIMIZ YÜZDE 9"

Dün akşam katıldığı HaberTürk yayınında partisinin oy oranıyla ilgili soruya yanıt veren Doğan Aydal, "Son zamanlarda yaptırdığımız 4 ankete göre İstanbul'da yüzde 9-9.5, Türkiye genelinde yüzde 8" açıklamasını yaptı.



YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan

"BİZE 'HİÇBİR PROBLEM YOK' DENDİ"

Aydal, AK Parti'yle ittifak için yapılan görüşmelerde aldıkları yanıtı da paylaştı. Moderatör Kübra Par'ın "30 madde talep etmiştiniz, AK Parti'nin 'hayır' dediği talepleriniz oldu mu?" sorusuna "Hayır, olmadı" yanıtını veren Aydal devamında şunları ekledi:

"Bizim taleplerimiz kendilerine yazılı olarak iletildi. Bu iletilme esnasında tüm maddeler tek tek okundu. Karşı taraftan 'Hiçbir problem yok' dendi."

YRP İTTİFAK ŞARTLARINI SIRALAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde YRP Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, partisinin ittifak yapması için sundukları 30 maddelik şartların kabul edilmesi gerektiğini belirtmiş ve bu maddelerden bazılarını şöyle sıralamıştı:

LGBT derneklerinin kapatılması

Tarıma ve çiftçilere destek verilmesi

6284 kalkması

Süresiz nafakanın ortadan kalması

Ahlak ve Maneviyat öncelikli eğitim sistemi inşa edilmesi

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı kanunun şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali olan kadın bireylere tanıdığı bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklar;

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi

yardım yapılması.

c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.

d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.