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  4. İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu! Cumhur İttifakına çağrılan YRP anketlerdeki oy oranını duyurdu

İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu! Cumhur İttifakına çağrılan YRP anketlerdeki oy oranını duyurdu

13.03.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere gidilirken Cumhur İttifakı HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) ittifak bünyesine katmak için harekete geçti. HÜDA-PAR, aday çıkarmayıp Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu, YRP ise 30 maddelik talep sundu. YRP'den gelen açıklamaya göre AK Parti aralarında 6284 sayılı yasada değişiklik öngören maddenin de bulunduğu 30 maddenin hiçbirine 'hayır' demedi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Aydal ayrıca yaptırdıkları anketlerin sonuçlarında aldıkları oy oranını da duyurdu.

İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu! Cumhur İttifakına çağrılan YRP anketlerdeki oy oranını duyurdu

AK Parti'nin Cumhur İttifakı'na davetine YRP'nin yanıtı merak edilirken YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal'ın 6284 sayılı kanun olarak da bilinen Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a ilişkin açıklamaları gündem oldu. YRP'den daha önce yapılan açıklamada ittifak kurmak için 6284'ün kalkması şartı sunulmuştu. AK Parti'nin 30 maddenin hiçbirine 'hayır' demediğini söyleyen Aydal, yaptırdıkları ankete göre yüzde 8-9 civarında oy oranına sahip olduklarını açıkladı.

"İSTANBUL'DA OY ORANIMIZ YÜZDE 9"

Dün akşam katıldığı HaberTürk yayınında partisinin oy oranıyla ilgili soruya yanıt veren Doğan Aydal, "Son zamanlarda yaptırdığımız 4 ankete göre İstanbul'da yüzde 9-9.5, Türkiye genelinde yüzde 8" açıklamasını yaptı.

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YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan

"BİZE 'HİÇBİR PROBLEM YOK' DENDİ"

Aydal, AK Parti'yle ittifak için yapılan görüşmelerde aldıkları yanıtı da paylaştı. Moderatör Kübra Par'ın "30 madde talep etmiştiniz, AK Parti'nin 'hayır' dediği talepleriniz oldu mu?" sorusuna "Hayır, olmadı" yanıtını veren Aydal devamında şunları ekledi:

"Bizim taleplerimiz kendilerine yazılı olarak iletildi. Bu iletilme esnasında tüm maddeler tek tek okundu. Karşı taraftan 'Hiçbir problem yok' dendi."

YRP İTTİFAK ŞARTLARINI SIRALAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde YRP Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, partisinin ittifak yapması için sundukları 30 maddelik şartların kabul edilmesi gerektiğini belirtmiş ve bu maddelerden bazılarını şöyle sıralamıştı:

  • LGBT derneklerinin kapatılması
  • Tarıma ve çiftçilere destek verilmesi
  • 6284 kalkması
  • Süresiz nafakanın ortadan kalması
  • Ahlak ve Maneviyat öncelikli eğitim sistemi inşa edilmesi

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6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı kanunun şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali olan kadın bireylere tanıdığı bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklar;
a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.
b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi
yardım yapılması.
c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.
d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

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6284 sayılı kanun 6284 sayılı kanun

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seçim Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı Fatih Erbakan

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