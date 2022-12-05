Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Adaylığınızı ilan edin

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TBMM'de konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Gazi meclisi saygıyla selamlıyorum. Biz Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki buyrun adaylığınızı ilan edin. Buradaki konuşması cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşmasıydı. Faizle ilgili yanlış rakamları paylaşmayın.

"ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ"

Bu ülkenin Kürt vatandaşları birinci sınıf vatandaşlarıdır. Biz etnik kökenleri asla ve asla ayırmayız. Zor zamanlardan geçiyoruz. Salgın döneminin ekonomik ve siyasi koşulları başka. Bunların hepsinin ne olduklarını bilen ve bunlara karşı vaktinde tedbirleri almaya çalışan bir kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

"DAHA GÜÇLÜ ÜRETİMLER YAPACAĞIZ"

Enflasyon bütün ülkeleri etkileyen durumdadır. Rusya - Ukrayna savaşının getirdiği gerginlikler yepyeni bir dünyayı karşımıza çıkarmıştır. Türkiye başından itibaren gelişmeleri çok iyi takip etti. Daha güçlü üretimler yapacağız. Vatandaşımızın alım gücünü desteklemek için elimizden gelen her türlü desteği ortaya koyuyoruz. Bu dönemde Türkiye 3 tane önemli noktada gerçekten pozitif ayrışma içerisindedir. Büyük milletlerin büyük hayalleri olur."

