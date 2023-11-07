SON DAKİKA | AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik duyurdu! 'Seçim dönemimiz başladı'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Ömer Çelik basın mensuplarına açıklamalar yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'SEÇİM DÖNEMİMİZ BAŞLADI'

Teşkilatlarla ilgili olarak MKYK'mız genel başkanımız il ve ilçelerin atanmasıyla ilgili yetki vermektedir. Bu yetki talebi görüşülmüş uygun bulunmuştur. Seçim takviminin nasıl işleyeceği nasıl gerçekleşeceği çalışmalar tamamlanıp, genel başkanımıza sunulup, kamuouyuyla paylaşacaktır. Adaylar ne zaman başvuracak, hangi yöntemler uygulanacak takvim çalışması bir iki gün içinde sayın genel başkanımızla paylaşılacaktır. MKYK'nın verdiği yetkiyle seçim dönemimiz başladı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail Hamas ile mücadele ettiğini söyleyerek sivilleri katlediyor. Ölü sayısı 10 bine ulaşmıştır. Böyle bir olayı rakamlarla anlatmak ayrı bir acı. 10 bin kişiden 7 bininin çocuklardan ve kadınlardan oluştuğunu ifade etmek gerekir. Şimdiye kadar 55 cami 16 hastane, 105 sağlık merkezi doğrudan İsrail ordusu tarafından hedef alınmıştır. Tüm bunlar savaş suçudur, soykırımdan başka bir şeyle ifade edilmez. BM hiçbir şekilde sürecin gidişatına müdahil değil. 121 ülke İsrail'e atşkes çağrısı yaptı. Gelinen tablo artık uluslararası tablonun iflas ettiği bir tablo haline gelmiştir.

'VAHŞETİNE DİNİ DUYGULARI ALET ETMEYE ÇALIŞIYOR'

Bütün uluslararası toplumu Cumhurbaşkanımızın girişimine destek vermeye davet ediyoruz. İnsan hakları ihlalleri karşısında suçluların gerekli cezayı alması için gerekli desteği vermelidir. Netanyahu Tevrat'tan alıntılar yaparak kendi vahşetine dini duyguları alet etmeye çalışıyor. Kim ki yaptıkları katliamları meşrulaştırmak için Tevrat ve İncil'den referans getiriyorsa Tevrat ve İncil'e inananlara saygısızlık yapıyor ve Tevrat ve İncil'i hedef alıyor demektir.

Dünyanın her tarafında bu sesi yükselten bütün insanlara, sivil toplum örgütlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Şükranların en büyüğü Türkiye'deki sivil toplum örgütleridir. Aynı şekilde 1,5 milyonun üstünde İstanbul'da il teşkilatımızla gerçekleşen mitinge katılan, destek veren sivil toplum örgütlerine teşekkürlerimizi arz etmek istiyoruz.

MEDYA DİLİNE ELEŞTİRİ

Medya ve siyasetçiler tarafından hain bir dil kullanılıyor. 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyenler, 'İsrail'e kırmızı çizgi önermiyoruz' dediler. 'Bu istediğin kadar insan öldürebilirsin' anlamına gelmektedir. 'İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı' deniyorsa bilin ki İsrail sebepsiz yere sivil halka saldırmıştır. Şu cümleyi duyduğunuzda daha da dikkatli olun 'taraflara itidal tavsiye ediyoruz' deniliyorsa, bilinmek gerekir ki İsrail bir yere saldırmıştır buna karşılık verilmemesi için çağrı yapılıyor demektir.

Bir cümlede çatışmada 'Filistinli kadın ve çocuklar hayatını kaybetti' okuyorsanız İsrail kadın ve çocukları hedef gözeterek saldırmıştır. Herhangi bir yerde şu cümleyi sık okursunuz "Filistinliler bir İsraillinin arabasını taşladı". İsrailli insanların üzerine sürmüştür, bunu da 'taşladı' diye haberleştirirler. 'Kudüs'te kaynağı belli olmayan patlama duyuldu' derler. Bu şu demektir, İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldırmıştır. Böylesine ikiyüzlü bir dil.

İsrail'e müzahir bazı yazarların, yayın organları 'Küdüs İsrail'in bölünmez başkenti' diyorsa bilin ki, bunlar Filistin'i topyekün ortadan kaldırmak ve Filistinleri oradan tamamen uzaklaştırmak için siyaset peşinde koşmaktır. Maalesef bu ikiyüzlü dilin halen kullanıldığını görüyoruz. Tıpkı işgalciye yerleşimci denilmesi gibi şu anda aynı literatür devam ediyor.

'DİN TEMELLİ SAVAŞA DÖNÜŞTÜRÜYOR'

Bu siyasetin arkasında Netanyahu hükümetinin Filistin davasını kriminalize etme çabasını görmek lazım. Bütün Filistin davasını kriminalize etme peşinde koşuyor. Dini argümanlardan, kehanetten meseleyi din temelli savaşına dönüştürme gibi bir tutum izliyor. Avrupalılar, Amerikalılar meseleyi uzaktan seyretmekle meseleyi çözebileceğini zannediyorlar. Oraya savaş gemisi, nükleer denizaltı göndermenin hiç kimseye faydası olmayacaktır.

'DIŞİŞLERİ VE MİT GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR'

Nazilerin yaptığını şu anda Netanyahu hükümeti yapıyor. Netanyahu hükümetinin yaptığı Nazilerin yaptığı aynı şeydir. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde yeni bir diplomasi atağı tekrar başlatacaktır. İnşallah Türkiye'ni ortaya koyduğu ateşkes ve iki devletli çözümün sağlanmasına dönük garantörlük çalışmaları sürdürülmektedir. Dışişleri Bakanlığımız, MİT teşkilatımız muhataplarıyla görüşmeye devam ediyorlar.

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