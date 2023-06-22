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SON DAKİKA | AK Parti'nin kongresi ne zaman? Erkan Kandemir canlı yayında tarihi açıkladı

22.06.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin kongre sürecine ilişkin, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kandemir, "Önce büyük kongre sonra İl ilçe kongreleri olacak. 16 ya da 30 Eylül'de MKYK'da karar almak suretiyle Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız." dedi.

SON DAKİKA | AK Parti'nin kongresi ne zaman? Erkan Kandemir canlı yayında tarihi açıkladı

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin kongre tarihini canlı yayında açıkladı. Kandemir, kongrenin 16 ya da 30 Eylül tarihinde yapılacağını duyurdu. İşte Kandemir'in açıklamalarının detayları...

Erkan Kandemir'in açıklaması şu şekilde;

"Biz siyasi partiler 2 sene bittiğinde kongre yapabilir hale geliyorlar. Biz de 2 senemizi tamamladık. 3. senemizi de geçmek istemiyoruz. Biz de kongre takvimi yaklaşık 13 ay sürüyor. Bunların tabii yasak süreleri var. Bu bizim gibi titiz çalışan partilerde, istişareyi doğru yaparak toplumdaki doğru isimleri tercih ederek süreci gerçekleştiriyoruz.

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldığı için il-ilçe kongrelerimizi daha sonra yapacağız. Eylül ayı içerisinde önce bir kongremizi yapacağız.

Cumhurbaşkanımız geniş bir istişare ekibi kuruyor. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Seçimler tamamlandı, bakanlar şekillendi. Çok güçlü bir Meclis grubu, çok güçlü bir üst düzey demokrasi. Şimdi siyasette yeni bir yenilenme ve sonrasında yerel seçimlere doğru hazırlanıp doğru isimleri aday göstereceğiz.

KONGRE 16 YA DA 30 EYLÜL'DE

16 ya da 30 Eylül'de MKYK'da karar almak suretiyle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız. Kendi yol haritamızı çizdik. Hiç boşluk vermeyen bir hareket. Hem çalışmaya hem de bu anlamda kadrolarla ilgili tasarrufta bulunulacaksa biz aynen devam ediyoruz.

Aslında seçimden önce tam da söylediğimiz şeyin birebir tezahürünü izliyoruz. Bir tarafta dünyanın değişimine direnen, ben merkezli anlayışı CHP'de. Diğer tarafta da toplumdaki değişimi okuyan, dünyadaki değişime göre hemen pozisyon alan, entegrasyonu çok iyi başarmış bir siyasi hareket ve ittifak. Aslında milletimizin iki ittifak arasındaki değişimi Seçim öncesinde görmüş oldu."

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