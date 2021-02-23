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Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

23.02.2021 20:24 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Ömer Çelik açıklama yapıyor...

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bugün grup toplantıları vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha önce uyarmıştık. Esnafa, öğretmene ve diğer kesimlere karşı ayrıştırıcı dil kullanmaması konusunda. 'Oy verirseniz iki elim yakanızda' diye bir söz kullanmıştı. Bu şekilde ifadelerin, öğretmenleri, esnafı hedef gösteren ifadelerin bu kadar kolaylıkla kullanılması son derece şaşırtıcı. Demek ki bilinçli bir politika. Esnafımız Türkiye'deki demokrasinin, orta sınıfın bel kemiğidir.

Esnafımız bir siyasi bilinç unsuru, siyasi duruş unsuru olarak Türk demokrasisin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Demokrasinin ana kolonlarından, taşıyıcılarından bir tanesi esnafımız. Kuşkusuz her meselesiyle ilgileniyoruz, verdiğimiz destekleri sürdürmeye devam ediyoruz. Kuşkusuz AK Parti ile esnafımız arasında sağlam bir bağ vardır.

"ZULÜMDEN KAÇAN İNSANLARI MİSAFİR ETTİK"

Biz hep dünyaya karşı şununla övündük, biz zulümden kaçan insanları ülkemizde misafir ettik. Bu bize atalarımızdan kalan mirastır. Devletimizin köklerinde en önemli ifadelerden bir tanesinin burasının tüm mazlumların sığınağı gibi bir ifadeyle adlandırılmasını her zaman gururla söylüyoruz.

Ölümden kaçan insanlar, Suriye, Irak'ta öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan insanlar ülkemize sığındılar. Bu büyük millet ölümden kaçan insanlara sahip çıktı. Biz Avrupa'da bu politikamızı anlatırken, Türkiye'de ırkçılık yapan, bu durumu istismar eden bir muhalefet partisi yoktur. Zaman zaman bazı isimler 'Suriyelileri niye alıyorsunuz, yardımda bulunuyorsunuz' gibisinden. Türkiye sınırlarını açmasaydı bu insanların hepsi öldürülecekti.

"İNSANLARI ÖLÜMDEN KURTARDIK"

Sonuçta bu insanları ölümden kurtardık. Nasıl geçmişte bizden öncekilerin engizisyondan kaçan Yahudileri, başka yerlerinden kaçan insanları koruma unsuruysak bu geleneği devam ettirdiğimizi gösteriyoruz. Maalesef bugün sayın Kılıçdaroğlu grup konuşmasında Suriyeliler için harcadığınız parayı şu toplum kesimi için harcasaydınız dedi. Biz bu lafları genelde Avrupa'nın aşırı sağından duyuyoruz.

CHP'YE TEPKİ

Maalesef aile değerleri üzerinden siyaset yapmaya devam ediyorlar. Sayın Albayrak'tan bahsederken sürekli aile ilişkilerini hedef alan bir yaklaşım içerisine girmeniz ahlaki değil. Siyasi pozisyonları gereği muhalefet tabii ki eleştirecek. Ama siz bunu aile ilişkileri üzerinden sürdürmeye devam ettiğiniz zaman gayriahlaki bir iş yapıyorsunuz. 'CHP'deki taciz iddialarını ne yaptınız' diye sorsak hemen çıkıyorlar aile değerlerine saldıran bir tutum takınıyorlar.


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