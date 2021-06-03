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  4. Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

03.06.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Çelik, "31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek verilecek. Tiyatroya ise 25 milyon tutarında turne desteği olacak." ifadelerini kullandı. Çelik, erken seçim çağrılarıyla ilgili, "Erken seçim söz konusu değil, seçimler zamanında yapılacak" dedi.

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bizim açımızdan PKK'sı, YPG'sı DEAŞ'ı hepsi aynıdır. Bunlara karşı bir ilk konulmalıdır. Operasyonlar kapsamında 8 bin 500'e yakın teröristlere yakın sığınaklar yok edilmiştir. Birçok terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bir yandan terör ile mücadele ederken bir yandan da kara propagandalarla mücadele ediyoruz. Eren operasyonunda da terör örgütüne ağır zahiyatlar veriliyor. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi de biz veriyoruz.

"MÜZİSYEN ARKADAŞLARIMIZIN SESİNİ DUYUYORUZ"

Yendiden normalleşme yaşıyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı sektörler olumsuz etkileniyor.

Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Müzik susmasın sloganı etrafında bu destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor. Bu konuda Kültür ve Turizim Bakanımızın ve partimizin konuyu takip ettiğini bir kere daha ifade etmek isterim.

31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek verilecek. Tiyatroya ise 25 milyon tutarında turne desteği olacak.

MARMARA'DAKİ DENİZ SALYASI SORUNU

Partide yakından takip ettiğimiz bir meseledir. Ortaya çıkan tablo radikal bir şekilde müdahale etmek gerektiğini gösteriyor.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Cumhur İttifakı uzlaşısı sonrası çalışma paylaşılacak. Yeni anayasa Türkiye'nin gelecek nesillere borcudur.

MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Erken seçim söz konusu değil, seçimler zamanında yapılacak.

AYRINTILAR GELİYOR...

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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