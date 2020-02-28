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  4. Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İdlib açıklaması: Kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecekler

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İdlib açıklaması: Kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecekler

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2020 01:43 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'den gelen acı haberin ardından yaptığı açıklamada "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir." ifadelerini kullandı. Çelik, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." dedi.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İdlib açıklaması: Kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecekler

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun."

"MÜLTECİLERİ TUTABİLECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

Çelik, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İdlib ak parti

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