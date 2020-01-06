Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

(Şehit cenazeleri açıklaması) Hükümet adına aile bakanımız oradaydı. Bütün şehitlerimize aynı tören uygulanmaktadır, farklılık yoktur.

(Diyarbakır'daki nöbet) Her zaman kendileriyle olduğumuzu ifade ediyoruz. Anneliğin ideolojisi olmaz, annelerin siyaseti olmaz. Kalbi olan herkesin kenetlenmesi ve herkesin destek vermesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

"75 MADDELİK EYLEM PLANI ORTAYA KONULDU"

(Kadına şiddet) Bunun bir siyasetin üzerine düşen kısımları var tabii kültürel, ahlaki duyarlılıkların artırılması için yapılması gerekenler var.

Cumhurbaşkanımız kadına şiddet konusunda ne yapılması gerektiğini yineliyorlar. En son 75 maddelik eylem planı ortaya kondu.

Emniyet ve Jandarma personeline bu konuda eğitim veriliyor.

Dil konusunda gözden geçirilmesi gereken noktalar var.

(Kasım Süleymani'nin öldürülmesi) Ortadoğu denklemini etkileyecek sonuçlar doğdu.

Bu gerilim tüm dünyayı etkileyecek sonuçlar doğurabilir.

(Libya açıklaması) Libya’nın bütünlüğü Türkiye’nin güvenliği için elzem.

Ateşkesin sağlamasına yönelik katkı için orada bulunacağız. Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomatik hem sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Meşru hükümetin daveti üzerine bulunuyoruz. Biz meşru bir hükümeti desteklemek üzere oradayız. Kimse ile çatışmak üzere orada değiliz.

(Kanal İstanbul) Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor.

