SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 13.45'te başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Savaş tahıl ve enerji krizinin ortay çıkmasına neden oldu.

Güçlü diplomasi Türkiye'yi önemli bir konuma getirdi.

Barış için yeni bir bakış açısına ihtiyaç var.

EGE'DE YUNANİSTAN İLE GERİLİM

Yunanistan'ın tavırları gerilimi daha da artırıyor.





