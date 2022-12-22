HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

22.12.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti Genel Merkezi'ndeki AK Parti MKYK toplantısı saat 13.45'te başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin MKYK gündemiyle ilgili açıklamalar yapıyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 13.45'te başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Savaş tahıl ve enerji krizinin ortay çıkmasına neden oldu.

Güçlü diplomasi Türkiye'yi önemli bir konuma getirdi.

p2

Barış için yeni bir bakış açısına ihtiyaç var.

EGE'DE YUNANİSTAN İLE GERİLİM

Yunanistan'ın tavırları gerilimi daha da artırıyor.

p1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!
Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi
Düğününe 1 ay kala meydana gelen kaza, Onur'un hayatını kararttıDüğününe 1 ay kala meydana gelen kaza, Onur'un hayatını kararttı
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik son dakika son dakika haberi ak parti

En Çok Okunan Haberler

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı rakamda...

ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı rakamda...

Bakanlıktan İBB hamlesi! İmamoğlu'ndan tepki: Ok yaydan...

Bakanlıktan İBB hamlesi! İmamoğlu'ndan tepki: Ok yaydan...

Çin'den gelen fotoğraflar dünyayı sarstı!

Çin'den gelen fotoğraflar dünyayı sarstı!

Ses kayıtları ortaya çıktı! Tacizci kadın... Bir ili canından bezdirdi

Ses kayıtları ortaya çıktı! Tacizci kadın... Bir ili canından bezdirdi

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.