SON DAKİKA | AK Partili Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'Gazi Meclis' tepkisi 'Gelinen nokta vahimdir'

Son dakika haberi: AK Partili Ömer Çelik, dikkat çeken açıklamalar yapıyor. AK Parti'de kongre hazırlıkları ile ilgili de önemli ifadeler kullanıyor.

Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Genel başkanımız parti genel merkezinde ve 2 gündür kongre çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. AK parti kongreleri bir demokrasi şöleni olarak siyasi tarihimizde önemli yer almıştır. Tecrübe-değişim dengesi milletin talebine göre olacak.

Biz bir Türkiye partisiyiz. Merkez partiyiz. Büyük milletimizi bir kez daha kongremize davet ediyoruz. Bu kongreler önümüzdeki döneme ışık tutacak Cumhurbaşkanımızın mesajlarıyla donanımlıdır.

KILIÇDAROĞLU'NA 'GAZİ MECLİS' TEPKİSİ

Dün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez böyle bir skandala imza atıldı. Bu skandala imza atan kişi de CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştur. Gelinen nokta vahimdir, Kılıçdaroğlu adına bile üzücü. Bu Meclis 2 kez gazi olmuştur. CHP liderinin 'Gazi Meclis demem' ifadesini kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir skandala imza atan ikinci bir kişi gelmemiştir.

Gazi Mustafa Kemal’in Meclis Başkanı olarak yürüttüğü bütün süreçler dikkate alındığında bugün Atatürk’ün kurduğu partinin devamı olmadığını her sözleriyle ifade etmektedirler.

ALİYEV'İN İSPANYA'YA GİTMEME KARARI

Aliyev'in bu kararını takdirle karşılıyoruz. Fransa, Ermenilerin bölgede işgalci olduğunu diyemiyor.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Hala Bodrum'un İstanbul'un ilçesi olmadığını öğrenemedi. Sayın İmamoğlu, Bodrum, İstanbul'un bir ilçesi değildir, İstanbul'un ilçelerini gezin.

