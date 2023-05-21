Son dakika | 'Aklımızın köşesinden geçmez' diyerek mesaj verdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere seslendi!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremzedelere seslenirken seçimlere ilişkin de önemli mesajlar verdi. Pazar günü için gerek yurt içi gerekse yurt dışı seçmene oy verme çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken "Adı yalancıya, çarkçıya çıkmış birine ülke yönetimi teslim edilmez" dedi.

"SANDIKTAN ÇIKAN İRADENİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bizim için elbette sizin oyunuzu almak önemlidir. Hatay'ın daha 3 ay önce yaşadığı büyük afetin ardından sandığa gitmesi, tercihini demokratik yollarla göstermesi çok daha önemlidir. Çok az farkla da olsa sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Şu anda alanımızdaki resmi rakam, bütün bu olumsuzluklara rağmen, 30 bin.

"KİMSEYİ TERCİHLERİNDEN ÖTÜRÜ AŞAĞILAMAYIZ"

"Biz 40 yıllık siyasi hayatımızda milletle inatlaşanlardan asla olmadık. CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz, insanımızı izan ve itham etmiyoruz. Biz kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyor, hakir görmüyoruz.

"Depremde yakınlarını kaybetmişlere siyasi tercihlerinden dolayı ayrımcılık yapmak, onları kaldığı yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez.

"İlk günlerde bazı zorluklarla karşılaşsak da kısa sürede toparlandık. TV'lerde diyorlardı ki 'Size bir daha yardım falan göndermeyeceğiz.' Kim diyor bunu? CHP'nin trolleri. Bunlar ne derse desin, devletiniz burada, AFAD'ımız burada, Kızılay'ımız burada.

"'3 AYDA HASTANE Mİ YAPILIR' DEDİLER, BUNLAR ZAVALLI!"

"Defne'deki hastanenin temelini attığımızda muhalefet '3 ayda hastane mi yapılır?' dedi. Bunlar zavallı! '3 ayda bu nasıl olur' diyenler, sizin hayatınızda bir eser, bir hizmet var mı?

"Defne'de Tayyip Erdoğan'a verilen oy yüzde 8,5. 'Bay bay Kemal'e verilen 90,5. Biz burada mezhebi bir ayrım var diye hesap yapmıyoruz. Bu ülkenin cumhurbaşkanı eğer ben isem burada yaşayan insan olduğuna göre biz bu yatırımı yapmak zorundayız dedik ve talimatı verdik.

"Bölgede 905 bini aşkın çadırın ve 112 binden fazla konteynerin kurulumunu gerçekleştirdik. Geçici barınma merkezleriyle 13 bine yakın iş yerimizi de faaliyete geçirdik. Afetten sadece 15 gün sonra konutların inşası için ilk kazmayı vurmuştuk. İnşallah kalıcı konutlarımızı eylül, ekime kadar bitirmenin gayreti içindeyiz.

"Antakya Küçük Sanayi Sitemizi yeniden inşa edip orayı da ayağa kaldıracağız.

"PAZAR GÜNÜ SANDIĞA ÇOK DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Bu hafta sonuna kadar gümbür gümbür çalışalım, pazar akşamını pazartesiye mutlu bir şekilde bağlayalım. Sizin her meseleniz bizim de meselemizdir. Bu Meclis aritmetiği insanımızın siyasette istikrar ve güvenden yana olduğunu gösterdi. Milletimiz eski sisteme dönüş istemediğini açıkça ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığında da yüzde 49,5 oy oranıyla vatandaşımız şahsımıza teveccüh gösterdi. Önümüzdeki pazar günü inşallah sandığa tekrar ve çok daha güçlü şekilde sahip çıkacağınıza inanıyorum.

"Pazar günü karşınızda sadece CHP'nin genel başkanı olacak. Bunun için sizlerden önümüzdeki 6 günde diğer partilere oy vermiş kardeşlerimize ulaşmanızı rica ediyorum.

"Adı yalancıya, çarkçıya çıkmış birine ülke yönetimi teslim edilmez.

YURT DIŞI SEÇMENE ÇAĞRI

"Buradan yurt dışı seçmene seslenmek istiyorum. Seçimin ilk turunda rekor bir katılım oranıyla sandıkları patlattınız. Şahsıma ve Cumhur İttifakı'na olan sevginizi ortaya koydunuz. 2. tur seçimlerine de büyük teveccüh gösterdiğinizi görüyorum. Sizlerden bir kez daha iradenize ve ülkenize sahip çıkmanızı istiyorum.

"Bu Kandil'dekilerin paçavraları var, onların uzantılarının bayrağı yok. Pazar günü bunlara gereken dersi vereceğinize inanıyorum.

