Son dakika | Bahçeli kürsüde ateş püskürdü: "Akıllarını alırım onların! Saldırılar ayaklarımızın altında ve hükümsüzdür"

Son dakika haberi: MHP'nin TBMM grup toplantısında Genel Başkan Devlet Bahçeli gündeme ilişkin mesajlar veriyor.
"TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLADI"
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:
- Milli Mücadele'nin en müessir özelliği muazzam bir fikir kudretine dayanmasıdır. Bu somut gerçek milletimize yeni ve milli bir devlet kazandırmıştır. Şu an Türk tarihinin yeni bir eşiğindeyiz. Cumhuriyetin ilk yüzyılının bilgi, bilinç ve birikimiyle Türk milletinin ve Türkiye Devleti'nin önümüzdeki yüzyılda muktedir fermanını dünyaya okumak için azimliyiz. Yeni yüzyılın öznesi, cazibe merkezi, ana yörüngesi, kutup başı Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecektir. Bunu sağlayacak olan Cumhur İttifakı ruhudur. Türk ve Türkiye yüzyılı başlamıştır. 29 Ekim 2023 Pazar günü Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları şölen ortamında yapıldı. Muazzez varlığını yok etmeyi amaçlayan bütün muhasım saldırıları ve ihanetleri aşan Türk milleti Allah'ın izniyle yeni yüzyıla da mührünü vuracaktır.
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Demokrasinin en iyi uygulanabileceği sistem cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti yüksek demokrasi standartlarına aşama aşama ulaşmaktadır.
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Muhalefet cenahından aynı anda, benzer cümlelerle demokrasi sorgulaması işitilmiştir. Demokrasiden bihaber siyasi çıkarcılar söz oyunlarıyla, dolaylı ifadelerle, esasen cumhuriyete yönelik potansiyel hazımsızlıklarını bir koro halinde kafalarının içinde yer etmiş tahammülsüzlüklerini eş zamanlı seslendirmişlerdir. Bu zevata kulak verirseniz alayında buram buram sahte cumhuriyet sevgilisi duyulacaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu konuşmasında gene çürük tahtaya çivi çakmış, demiş ki 'Görevimiz cumhuriyeti, demokrasiyi taçlandırmaktır.' Cumhuriyet demokrasi olmadan nasıl yaşayacaktır, Kılıçdaroğlu söylesin de öğrenelim. Halk egemenliğine dayanan cumhuriyetin demokrasiden mahrumiyeti hangi akla ve mantığa sığar? CHP Genel Başkanının cumhuriyeti fikir bazında idrakten yoksun olması örtülemez bir ayıptır.
- Atatürk adeta Kılıçdaroğlu gibilerine mesaj vermişti Nutuk'ta: "Gelecek nesillerin Türkiye'de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz!"
AKŞENER'E ÇOK SERT YANIT
- İYİ Parti Başkanı da çam devirmiş, siyaset ve fikir yoksulu olduğunu tekraren gözler önüne sermiştir. Kriz demokraside değil, Türkiye'ye karşı muhalefet mevzisinde buluşan, kimlik kaybına uğramış partilerdedir. Partisinin büyük kongresinde arkadaşlarına 'Kahrolun' diyen İYİ Parti Başkanının bu defa da Müslüman ve Arap ülkelere aynı üslupla yaklaşması utanç verici bir skandal. Geçen hafta bize yönelik sözlerine de şaşırmamak elde değil. Bizde para, cüzdan, cep karnesi gibi cebe koyulacak can değil, gerektiği takdirde feda edilecek can vardır! Şaibeli paraları cebe indirenlerin canını cebe indirme önerisi bir nevi itiraftır ve sahibini de rezil etmeye yeterlidir.
MECLİS BAŞKANVEKİLİ ADAN'A SAHİP ÇIKTI
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Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye yüreklice yanıt veren TBMM Başkanvekili Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir. Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür. Meclis kürsüsüne gelip arkasına aldığı zırvalarla bize cesaret temsili olan aklını başına alsın, onların aklını alırım!
- Gerçekleri anlatmaya başlarsak değil Ankara sokaklarında, Diyarbakır'da dahi gezemezler! Türk milletinin toplumsal dokusunu hedef alarak kökünden, tarihinden utanan kişiliksiz ve bilinçsiz bir toplum haline getirilmesi sinmiş ve silik bir topluluğa dönüştürülmesi imkansızdır.