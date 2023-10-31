Son dakika | Bahçeli kürsüde ateş püskürdü: "Akıllarını alırım onların! Saldırılar ayaklarımızın altında ve hükümsüzdür"

Muhalefet cenahından aynı anda, benzer cümlelerle demokrasi sorgulaması işitilmiştir. Demokrasiden bihaber siyasi çıkarcılar söz oyunlarıyla, dolaylı ifadelerle, esasen cumhuriyete yönelik potansiyel hazımsızlıklarını bir koro halinde kafalarının içinde yer etmiş tahammülsüzlüklerini eş zamanlı seslendirmişlerdir. Bu zevata kulak verirseniz alayında buram buram sahte cumhuriyet sevgilisi duyulacaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu konuşmasında gene çürük tahtaya çivi çakmış, demiş ki 'Görevimiz cumhuriyeti, demokrasiyi taçlandırmaktır.' Cumhuriyet demokrasi olmadan nasıl yaşayacaktır, Kılıçdaroğlu söylesin de öğrenelim. Halk egemenliğine dayanan cumhuriyetin demokrasiden mahrumiyeti hangi akla ve mantığa sığar? CHP Genel Başkanının cumhuriyeti fikir bazında idrakten yoksun olması örtülemez bir ayıptır.