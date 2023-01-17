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SON DAKİKA | Ali İsmail Korkmaz davasında yeni karar!

17.01.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesiyle ilgili Kayseri'de görülen davada bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yargıtay'ın bozma kararı sonrası polis memuru Hüseyin Engin'e verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan 7 ay 15 gün hapis cezası kararı, AYM tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Engin'e yine aynı ceza verilerek bu kez hükmün açıklanması geri bırakılmadı.

SON DAKİKA | Ali İsmail Korkmaz davasında yeni karar!

Son dakika haberine göre Kayseri'de görülen Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi davasında Yargıtay'ın bozma kararı sonrası polis memuru Hüseyin Engin'e 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten basit yaralama' suçundan verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan 7 ay 15 gün hapis cezası, Korkmaz ailesinin başvurusu sonucu Anayasa Mahkemesince hak ihlali olduğu gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Engin'e yine aynı ceza verilerek bu kez hükmün açıklanması geri bırakılmadı.

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