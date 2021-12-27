HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Alkollü sürücünün hatası 150 bin liraya mal oldu

Son dakika: Alkollü sürücünün hatası 150 bin liraya mal oldu

27.12.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İzmir'de alkollü olduğu için polis noktasında durmayan ve kaçan sürücü bir iş yerine daldı. Facianın eşiğinden dönülen kaza sonucunda iş yerinde 150 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika... İzmir'in Buca ilçesinde iddiaya göre alkollü olduğu için polis kontrol noktasından kaçmak için sokağa manevra yapan sürücü D.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir iş yerine daldı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

1

KAÇARKEN KONTROLÜ KAYBETTİ

Olay geçen çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü sürücü D.B. otomobiliyle seyir halindeyken polis noktasını fark edince ani manevra yaparak ara sokağa girmek istedi. D.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, sokağın köşesindeki iş yerine daldı. Saniyeler kadın ile çocuğun önünden geçtiği iş yerinin dış cephesini aşan otomobil tamamen içeriye girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, iş yerinde yaklaşık 150 bin lira dolayında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2

OLAY ANI KAMERALARDA

Kaza, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın kontrolünü yitirip iş yerine daldığı görülürken, hem iş yerinde bulunan 2 çalışanın hem de kaldırım da yürüyen kadın ile çocuğunun ölümden döndüğü görülüyor. (DHA)

3

4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Hayvanlarla ilgili 81 ile genelgeHayvanlarla ilgili 81 ile genelge
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu’ndan Süleyman Soylu’ya ‘teftiş’ yanıtı

Ekrem İmamoğlu’ndan Süleyman Soylu’ya ‘teftiş’ yanıtı

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.