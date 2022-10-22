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Son dakika: Amasra'daki maden kazası için komisyon kararı Resmi Gazete'de

22.10.2022 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağındaki patlamayla ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Araştırmayı yapacak komisyonun 21 üyeden kurulacağı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Amasra'daki maden kazası için komisyon kararı Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu maden kazasının tüm önleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.

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Araştırmayı yapacak komisyon 21 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek. (AA)

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