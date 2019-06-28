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Son dakika: Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel hakkında kararını verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Gazeteci Deniz Yücel'in bireysel başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

Son dakika: Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel hakkında kararını verdi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Die Welt gazetesi muhabiri Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklandı. 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Yücel, 16 Şubat 2018'de tahliye edildi.

Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan Deniz Yücel'in durumuna ilişkin Yüksek Mahkemenin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

25 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Oy çokluğuyla, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, Yücel'e 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, çeşitli iddiaları ise açıkça dayanaktan yoksun olması, başvuru yollarının tüketilmemesi gerekçeleriyle kabul edilemez buldu.

Yücel'in "silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından tutuklandığı belirtilen kararda, başvurucu hakkındaki uygulanan tutuklama tedbirinin kanuni dayanağı bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel

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