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Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:02 | Son Güncelleme

Ankara'da düzenlenen operasyonda, 1 Mayıs için eylem hazırlığında olduğu öğrenilen DEAŞ terör örgütüne mensup 17'si Irak, 5'i Suriye uyruklu toplam 22 şahıs yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulunup, illegal yollarla Türkiye'ye gelen kişilere yönelik çalışma başlattı. 1 Mayıs öncesi Ankara'da örgütsel irtibat kurabilecekleri ve elaman temini alanında faaliyet yürütebilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik, bu sabah Ankara ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Irak uyruklu 17, Suriye uyruklu 5 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

DEAŞ terör örgütüne mensup Irak uyruklu (17) şahıs ile Suriye uyruklu (5) şahıs olmak üzere toplam (22) şahıs 29.04.2019 Pazartesi günü saat 06:30 sıralarında ilimiz merkezi ve dış ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH AŞKINA NEDİR BU IRAKLI SURİYELİ SEVDANIZ.KAPATIN SINIRI İÇERİDEKİLERİDE GÖNDERİN.BU ÜLKENİN BAŞKA DERDİ YOKMUŞ GİBİ BİRDE BU SORUNLULARI İTHAL EDİYORSUNUZ.İSTANBUL SULTANGAZİDE 2-3 GÜN MİSAFİR KALDIM.SOKAKLARDA CİRİT ATIYORLAR, İNANIN HEPSİDE POTANSİYEL SUÇ MAKİNASI.
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