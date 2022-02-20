SON DAKİKA | Ankara'da gecekonduda göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir gecekonduda göçük meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı. Enkaz altında da kişilerin olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
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