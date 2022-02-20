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  4. SON DAKİKA | Ankara'da gecekonduda göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

SON DAKİKA | Ankara'da gecekonduda göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

20.02.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ankara'da bir gecekonduda göçük meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı olayda enkaz altında da kişilerin olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA | Ankara'da gecekonduda göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir gecekonduda göçük meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı. Enkaz altında da kişilerin olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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