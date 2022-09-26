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SON DAKİKA | Ankara'da iğrenç olay! Okul müdüründen müdür yardımcısına taciz: Sana tecavüz edeceğim

26.09.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ankara'da bir okulda okul müdürü A.Y, kadın müdür yardımcısı F.R.'yi hem fiziki hem de sözlü olarak taciz etti. F.R., okul müdürünün kendisi rızası dışında öpmeye çalıştığını ve kendisine "Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur, seni bu okula kapattım sana ben de tecavüz edeceğim" gibi sözler söylediğini aktardı. Okul müdürü hakkında 16,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Öte yandan mide bulandıran olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika: İğrenç olay, Ankara Mamak'ta yaşandı. Okul müdürü A.Y., müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.'ye tacizde bulundu. Okul müdürü hakkında şikayetçi olunması üzerine ortaya çıkan olayda F.R., okul müdürünün kendisine "Bana 'ben senin tazmanya canavarınım, öyle bir hayvan var biliyor musun çiftleşme zamanında eşini inine kapatarak defalarca yapıyor ta ki hamile kalana kadar ben de sana öyle yapacağım, seni bu okula kapattım sana ben de tecavüz edeceğim" dediğini aktardı. Öte yandan okul müdürü hakkında 16,5 yıla kadar hapis istenirken iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı.

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AÇIĞA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.ye sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya başladı.

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A.Y.'nin defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden F.R., okul müdürü hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından A.Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınırken, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

'BURADAN ÖPERSEN ÇIKMANA İZİN VERİRİM'

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre F.R. ifadesinde okul müdürünün 'bir bakar mısın bir şey diyeceğim' diyerek yanına çağırdığını ve kurum içerisinde kameraların kendilerini izlediğini bilmesine rağmen fiziki mesafeyi aşarak kendisini rızası dışında dudağından öpmeye çalıştığını söyledi.

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Okul koridorlarında mesai saatleri içerisinde sürekli yanına gelmeye çalıştığını, beline elini dolamaya çalışarak tacizlerine devam ettiğini kaydeden F.R., "Bir gün bana 'gel hocam' dedi, yanından geçerken rızam dışında eliyle kalçama dokundu.Bir daha yapmaması için uyardım. Kendisinden izin istediğimde boynunu göstererek, 'buradan öpersen çıkmana izin veririm' dedi, kabul etmeyince de okuldan çıkmama izin vermedi. Karneleri almaya gittiğimde masasının üzerinde dizilmiş fotoğraflarımı gördüm. Hemen toplayarak kendisine tepki gösterdim" dedi.

"SANA TECAVÜZ EDECEĞİM"

A.Y.'nin odasından çıkarken kendisine "Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur" gibi sözler söylediğini anlatan F.R., "Bana 'ben senin tazmanya canavarınım, öyle bir hayvan var biliyor musun çiftleşme zamanında eşini inine kapatarak defalarca yapıyor ta ki hamile kalana kadar ben de sana öyle yapacağım, seni bu okula kapattım sana ben de tecavüz edeceğim. WhatsApp profil fotoğrafını açıyorum öpüyorum' diyerek cinsel tacizde bulundu. Odasına yalnız girmeye korkuyordum, bir işim olduğunda okuldaki temizlik görevlilerinden yanımda gelmeleri için ricada bulunuyordum" ifadelerini kullandı.

OKUL MÜDÜRÜ KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

A.Y. ise ifadesinde F.R.'nin yaşının kendisinden çok küçük olması, boyunun kısa olması, tabiri caizse onu okulun maskotu şeklinde gördüğü ve onu çok sevmesinden kaynaklı samimi davrandığını söyledi.

A.Y., 'Seni özledim, gelir öperim, seni yanımdan ayırmayacağım, sana doyamadım, iyice bağlanıyorum, hep yanımda olacaksın' şeklindeki mesajları F.R.'yi çocuk olarak gördüğü için yazdığını ifade etti.

TACİZ GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

A.Y.'nin F.R.'yi okulun koridorlarında zorla öptüğü görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. F.R. görüntüleri delil olarak sunarken, yapılan incelemede, erkek şahsın eğilerek yüzünü kapalı montlu şahsın yüz kısmına doğru yaklaştırdığı, montlu şahsın aniden geri çekildiğinin görüldüğü değerlendirmesi yapıldı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında A.Y. hakkında 'Cinsel taciz' ve 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 16,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamenin asliye ceza mahkemesine gönderilmesi üzerine F.R.'nin avukatı itiraz ederek suçun nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden iddianame hazırlandığı, suç vasfının hatalı olması sebebiyle görevsizlik kararı verilmesi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı ile dosya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara taciz
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