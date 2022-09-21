Zabıta memurundan evli kadın işçiye iğrenç taciz! Cinsel organının fotoğrafını gönderdi "Benimle beraber ol sinirin kalmaz"

İğrenç taciz olayı, Denizli'deki Kale Belediyesi'nde meydana geldi. Evli kadın işçiye yönelik taciz, sosyal medya üzerinden zabıta memurunun gönderdiği cinsel içerikli mesajlarla başladı. Daha sonrasında tacizin boyutu büyüdü ve zabıta memuru ilişki teklif ettiği kadına cinsel organının fotoğrafını da gönderdi. İşte her detayı mide bulandıran tacizle ilgili tüm detaylar...

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI

İddiaya göre, belediyede zabıta ve işçi çavuşu olarak görev yapan S.D., kendisine bağlı işçi olarak çalışan P.B. isimli kadına sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı.

EVLİ KADINA İLİŞKİ TEKLİF EDİP CİNSEL ORGANININ FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

Evli olan P.B.'nin uyarılarına rağmen tacizi sürdüren S.D., ilişki teklif edip, P.B.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdi. P.B., Cumhuriyet Savcılığı'na S.D. hakkında şikayette bulundu.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında S.D., polis tarafından gözaltına alındı. S.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)



