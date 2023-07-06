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SON DAKİKA | Ankara'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

06.07.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 7.42 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | Ankara'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 21.42'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7.42 kilometre altında gerçekleşti.

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deprem Ankara afad

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