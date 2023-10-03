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  4. SON DAKİKA | Ankara'daki saldırı girişiminde 'Mersin' detayı! Teröristlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı

SON DAKİKA | Ankara'daki saldırı girişiminde 'Mersin' detayı! Teröristlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı

03.10.2023 08:53 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişimiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristlerin Türkiye'ye nasıl sızdıkları araştırılırken Suriye'den Kayseri'ye ulaşıncaya kadar kırsalda paramotor kullandıkları ihtimali üzerinde duruluyor. Teröristlerin Ankara'ya geliş güzergahında gece ve gündüz plaka tanıma sistemlerine yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Ankara'daki saldırı girişiminde 'Mersin' detayı! Teröristlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Ankara'da terör örgütü PKK mensubu teröristler, Kayseri'de veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı şehit ettikten sonra aracını gasp edip pazar sabahı İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafındaki nizamiye girişi önüne geldi.

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Araçtan inen teröristlerden biri uzun namlulu silahla ateş açarak nizamiyeye doğru ilerleyip üzerindeki bombaları infilak ettirirken, diğer teröristte bakanlık içine girmeye çalışırken nöbetçi polis memurları tarafından etkisiz hale getirildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Hain saldırıyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmada bakanlığın içine sızmaya çalışırken etkisiz hale getirilen teröristin kimliği tespit edildi.

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Teröristin 10 yıl önce Mersin'den terör örgütüne katılan ve sözde Özel Kuvvet eğitimi aldığı belirtilen 27 yaşındaki Kaniver Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu, 2018 yılında hakkında arama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Nizamiye girişinde üzerindeki bombayı imha ettiren diğer teröristin ise parçalanması nedeniyle DNA çalışmalarıyla kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.

KAYSERİ-KIRŞEHİR-KIRIKKALE-ANKARA GÜZERGAHINI KULLANDILAR

Teröristlerle birlikte 9 kilo 700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, 1 roketatar, 1 Glock marka susturucu takılı tabanca, 1 Blow marka tabanca, 1 M-4 marka karabina uzun namlulu silah, 1 AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilirken, iki teröristin Kayseri'de veteriner teknisyeni öldürdükten sonra gasp ettikleri araçla Kayseri-Kırşehir-Kırıkkale-Ankara güzergahını kullandığı ortaya çıktı.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Teröristlerin gasp ettikleri 38 TP 962 plakalı hafif ticari araçla gece ve gündüz plaka tanıma sistemlerine yansıyan görüntülerine ortaya çıktı. Üzerlerinde askeri kamuflaj görünümünde mont bulunan teröristlerin, gasp ettikleri araçla Ankara'ya gelirken kullandıkları güzergahların detaylı olarak incelendiği, kendilerine öncülük yapan aracın olup olmadığıyla ilgili de çalışma yapıldığı öğrenildi.

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Ankara Emniyeti ve İstihbarat birimleri ayrıca örgüt üyelerinin bağlantılarını ve Türkiye'de kendilerine lojistik destek anlamında yardım sağlayan örgüt üyeleriyle ilgili de kapsamlı araştırma yaptığı öğrenildi.

PARAMOTOR İHTİMALİ

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre iki teröristin gasp ettikleri araca bomba yüklemesini Adana'da yaptıkları öne sürülürken, Ankara'ya gelişlerinde Saimbeyli-Feke yolunu kullandıkları kamera görüntüleriyle tespit edildi. Teröristlerin, en son bulunduğu bölgenin Suriye olması nedeniyle Türkiye'ye nasıl sızdıklarıyla ilgili de sınır hattında ayrı bir çalışma yapılıyor. Teröristlerin Kayseri'ye ulaşıncaya kadar kırsalda paramotor kullandıkları ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilirken, teröristlerin yanlarından roketatar, 10 kilodan fazla patlayıcı ve iki tüfek, iki tabanca, 3 el bombası bulunmasının da bu ihtimali güçlendirdiği kaydedildi.

İstihbarat kaynakları, son dönemde PKK terör örgütü içerisinden güvenlik güçlerine teslim olan birçok teröristin ifadelerinde, PKK terör örgütü içerinde paramotor eğitiminin artırıldığı, birçok teröriste paramotor kullanımı konusunda eğitim verildiğini söylediğin, aktardı.

MERSİN'DEKİ SALDIRIYA BENZİYOR

Ankara'da düzenlenen hain saldırı Mersin Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevine yönelik 26 Eylül 2022 akşamı gerçekleştirilen terör eylemiyle de birçok konuda benzerlik gösteriyor. Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevine yönelik yapılan PKK'nın hain saldırısının örgütün Suriye alanından gelen teröristler tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştı.

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Yapılan çalışmalarda, iki kadın teröristin 25 Eylül'de Suriye Munbiç bölgesinden hareket ettiği, daha sonra Afrin'e geldiği, 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı da Mersin Tarsus Çöplü Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu alana paramotor ile geldikleri tespit belirlenmişti.

Arazide yapılan aramada bulunan paramotorun, İtalya menşeili, iki kişi ile birlikte malzeme de taşıyabilen ve 4 bin 500 metre yükselebilen hava aracı olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun yanında İçişleri Bakanlığı girişinde yapılan saldırıyla Mersin'deki yapılan saldırı da teröristlerin hareketleri ve yanlarındaki mühimmatlardan büyük benzerlik gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Ankara terörist

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