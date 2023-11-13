HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü "Paniğe kapılmayın" diyerek duyurdu: Merkez Bankası ve Kızılay çevresinde şüpheli paket uygulaması yapılacak

Son dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü "Paniğe kapılmayın" diyerek duyurdu: Merkez Bankası ve Kızılay çevresinde şüpheli paket uygulaması yapılacak

13.11.2023 19:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü, Merkez Bankası ve Kızılay AVM civarında bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu. Açıklamada vatandaşların paniğe kapılmaması vurgulandı.

Son dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü "Paniğe kapılmayın" diyerek duyurdu: Merkez Bankası ve Kızılay çevresinde şüpheli paket uygulaması yapılacak

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara uyarı yaptı. Açıklamada "Merkez Bankası civarında güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan ikinci bir duyuruda ise "Kızılay AVM çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklaması yapıldı.
Ayrıntılar geliyor...


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nijerya'da yolcu teknesi alabora oldu! 32 ölüNijerya'da yolcu teknesi alabora oldu! 32 ölü
Kastamonu'da feci olay! Kayayı parçalamak için torpil kullanan imamın eli koptuKastamonu'da feci olay! Kayayı parçalamak için torpil kullanan imamın eli koptu
'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Tahliye gerekçesi gündem yarattı'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Tahliye gerekçesi gündem yarattı
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kızılay Merkez Bankası ankara emniyet müdürlüğü
En Çok Okunan Haberler
Altın için iki senaryo, iki tahmin

Altın için iki senaryo, iki tahmin

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.