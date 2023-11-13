Son dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü "Paniğe kapılmayın" diyerek duyurdu: Merkez Bankası ve Kızılay çevresinde şüpheli paket uygulaması yapılacak

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara uyarı yaptı. Açıklamada "Merkez Bankası civarında güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Duyuru ⚠️



Merkez Bankası civarında güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) November 13, 2023

Yapılan ikinci bir duyuruda ise "Kızılay AVM çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklaması yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Duyuru ⚠️



Kızılay AVM çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) November 13, 2023







