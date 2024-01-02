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  4. Son dakika: Ankara Kızılay'da polisleri alarma geçiren olay! Şüpheli çantalı şahıs etkisiz hale getirildi

Son dakika: Ankara Kızılay'da polisleri alarma geçiren olay! Şüpheli çantalı şahıs etkisiz hale getirildi

02.01.2024 00:26 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Ankara Kızılay'da şüpheli çantalı şahıs polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya da olayın detaylarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Son dakika: Ankara Kızılay'da polisleri alarma geçiren olay! Şüpheli çantalı şahıs etkisiz hale getirildi

Son dakika: Ankara Kızılay'da şüpheli çantalı şahıs polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, devriye gezen polis ekiplerinin üzerine şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen sırt çantalı bir kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin 'dur' ihtarına uymadığı ve ailesi tarafından 11 Aralık'ta kayıp ilanı verildiği belirtildi.

"EMNİYET GÜÇLERİMİZCE YARALI OLARAK YAKALANMIŞTIR"

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır.

Şahıs hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."


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