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  4. SON DAKİKA | Ankara Valiliği duyurdu: TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti

SON DAKİKA | Ankara Valiliği duyurdu: TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti

25.09.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara Valiliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse olayla ilgili yaptığı açıklamada başka yaralanan bulunmadığını ve yangının söz konusu olmadığını belirtti.

SON DAKİKA | Ankara Valiliği duyurdu: TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Ankara Valiliği, TÜBİTAK SAGE tesisinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Mamak Gökçeyurt Mahallesi’nde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40’da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır” denildi.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI KÖSE'DEN AÇIKLAMA

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda başka yaralanan bulunmadığını, yangının söz konusu olmadığını bildirdi.

YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ilk açıklamasında, "TÜBİTAK’ta yaşanan patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Daha fazla can kaybı haberi almamayı temenni ediyorum. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kulladı. (İHA/DHA/AA)

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