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  4. SON DAKİKA | Antalya’da feci kaza! Otobüs şarampole devrildi: 21 yaralı

SON DAKİKA | Antalya’da feci kaza! Otobüs şarampole devrildi: 21 yaralı

09.02.2024 16:30 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Antalya’nın Akseki ilçesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 21 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar Manavgat’ta bulunan hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralılardan 1 tanesinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Antalya’da feci kaza! Otobüs şarampole devrildi: 21 yaralı

Feci kaza, Trabzon-Antalya seferini yapmakta olan Ali Haydar Güven ve Ersan Uçar’ın kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsünün, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi’nde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu şarampole devrilmesi sonucunda meydana geldi. K

aza haberinin ardından Manavgat’ta bulunan 112 ve özel hastanelere ait ambulansla olay yerine sevk edilirken, kazada yaralanan 21 kişi Manavgat’ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

İsmi belirlenen yaralıların isimleri şöyle:

"Otobüs şoförleri Ali Haydar Güven ve Ersan Uçar, Hatice Köroğlu, Nisanur Çayır, Cahit Demirtaş, Gülizar Erdoğan, Yaşar Çelik, Mehmet Şahin, Selim Gelen, Çiçek Yazar, Oğuzhan Yakar, Emine Bayır, Şükriye Bayır, Şerif Meşe, Ece Meryem Eke, Buse Eke, Deniz Eke, Yeter Eke, Furkan İzzet Yıldırım ve Beyzanur Yıldız"

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza otobüs
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