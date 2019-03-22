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Son dakika: Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." açıklaması yaptı.

Son dakika: Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi." sözleri üzerine Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. AB Trump'un sözlerine, "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili sözleri üzerine, "Açıklama bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz" demişti.

Ayrıntılar gelecek...

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AB Avrupa Birliği dolan tepeleri israil Suriye

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