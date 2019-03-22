Son dakika: Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi." sözleri üzerine Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. AB Trump'un sözlerine, "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

ERDOĞAN'TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili sözleri üzerine, "Açıklama bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz" demişti.

Ayrıntılar gelecek...

